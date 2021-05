SIG Combibloc décoiffe les prévisions au 1e trimestre

Zurich (awp) - Le spécialiste des emballages SIG Combibloc a largement dépassé les prévisions des analystes sur les trois premiers mois de l'année 2021.

Les revenus de base du groupe schaffhousois ont décollé de 13,4% sur un an à 442,0 millions d'euros, indique un communiqué dévoilé mardi.

Le résultat brut d'exploitation ajusté (Ebitda) a grimpé de 40,8% à 117,9 millions d'euros tandis que la marge afférente ajustée atteint les 26,1%, contre 21,3% en 2020.

Le résultat net est repassé dans le vert à 2,9 millions, contre une perte nette de 25,5 millions d'euros au premier trimestre de l'année précédente.

Ces chiffres décoiffent les prévisions des analystes rassemblés par le consensus AWP, qui tablaient sur des montants inférieurs à tous les indicateurs établis.

La région Asie Pacifique est celle qui a le plus contribué à la progression du chiffre d'affaires, concentrant plus d'un tiers des revenus de base. Mais sa forte croissance ne devrait pas se poursuivre durant la suite de 2021, d'après la direction de Combibloc.

Celle-ci prévoit, pour la suite de son exercice, des prévisions inchangées de croissance de son revenue de base entre 4 et 6%, et une marge Ebitda entre 27 et 28%.

