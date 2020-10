SIG Combibloc étoffe sa rentabilité malgré la stagnation des ventes

Zurich (awp) - SIG Combibloc a profité au troisième trimestre de sa diversification géographique, qui lui a permis de ne pas trop souffrir au niveau des recettes, dans un contexte marqué par le coronavirus. Le fabricant d'emballages en carton a dopé sa rentabilité et a vu son bénéfice net s'envoler. Les objectifs sont confirmés.

Ajusté des ventes de cartons à des tiers, le chiffre d'affaires s'est inscrit à 438,6 millions de francs suisses, en léger recul de 0,6% sur un an, indique mardi le groupe schaffhousois. La croissance s'est élevée à 4,5%, sans tenir compte des effets de change.

Cette progression est à mettre sur le compte de la bonne performance réalisée dans la zone Amériques, surtout au Brésil et au Mexique, et dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (Emea). La Chine a montré des signes de reprise.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a gonflé de 7,9% à 133,6 millions de francs suisses, pour une marge afférente améliorée de 2,5 points de pourcentage à 77,4%, précise le communiqué.

Le bénéfice net ajusté a pris l'ascenseur (+44%) à 77,4 millions de francs suisses, dopé par un taux d'imposition plus favorable.

Les indicateurs publiés par SIG Combibloc décoiffent les attentes les plus optimistes des analystes sollicités par AWP, à l'exception du chiffre d'affaires attendu en moyenne à 442,3 millions de francs suisses.

Fin septembre, le flux de trésorerie libre du groupe basé à Neuhausen am Rheinfall s'élevait à 96,4 millions de francs suisses.

La direction demeure prudente pour le quatrième trimestre, s'attendant à une stagnation des recettes. L'objectif annuel de croissance à 4-6% est cependant maintenu, tout comme la cible de 27-28% pour la marge Ebitda.

