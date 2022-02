SIG Combibloc rachète Scholle IPN et publie sa performance 2021

Zurich (awp) - Le spécialiste de l'emballage SIG Combibloc annonce mardi le rachat de l'américain Scholle IPN et profite de l'occasion pour publier ses propres résultats non audités pour 2021.

La société américaine Scholle IPN est spécialisé dans les emballages pour les liquides et réalise un chiffre d'affaires équivalent à 474 millions d'euros. Elle emploie 2100 collaborateurs.

La valeur brute d'entreprise avoisine 1,36 milliards, un montant financé en partie en actions (33,75 millions d'actions SIG issues du capital autorisé), en liquide (370 millions d'euros) et en refinancement de la dette de Scholle, précise SIG dans son communiqué.

La transaction devrait être finalisé avant la fin du troisième trimestre 2022, sous réserve que les conditions soient remplies.

Les perspectives de croissance de Scholle sont aux alentours de 4 à 6% par an, de manière similaire aux prévisions à moyen terme de SIG.

Les résultats préliminaires pour 2021 indiquent des recettes de 2047 millions d'euros, ce qui correspond à une croissance ajustée de 6,6%.

Le résultat d'exploitation ajusté (Ebitda) a atteint 571 millions d'euros tandis que la marge Ebitda ajustée s'est inscrite en progression à 27,7%, contre 27,4% l'année précédente.

Les flux de liquidités ont avoisiné 258 millions d'euros, contre 233 millions un an auparavant.

Le conseil d'administration proposera un dividende revu à la hausse, à 0,45 franc par titre, contre 0,42 pour la période précédente.

Les prévisions à moyen terme pour la croissance sont maintenues entre 4 et 6% par an, à taux de change constant. La marge Ebitda, grâce aux synergies, devrait pouvoir dépasser 27%. En pourcentage du chiffre d'affaires, les investissements nets se porteront entre 7 et 9%.

En matière de dividendes, l'entreprise cible toujours un taux de versement de 50 à 60% du bénéfice net. L'endettement net devrait être également réduit.

ol/jh