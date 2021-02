SIG Combibloc table sur la croissance en 2021

Zurich (awp) - Le spécialiste des solutions d'emballage SIG Combibloc a vu ses ventes croître légèrement en 2020, tirant partie de sa répartition géographique. En revanche, son bénéfice net s'est nettement réduit, pénalisé par des dépréciations. Le fabricant schaffhousois proposera toutefois un dividende relevé et table sur la croissance en 2021.

SIG Combibloc a annoncé des ventes en hausse de 5,5% à taux de change constant à 1,8 milliard d'euros, selon un communiqué publié mardi. Pour Samuel Sigrist, le directeur général cité dans le document, la croissance reflète "la diversification géographique", renforcée par une nouvelle usine en Chine, désormais opérationnelle.

A taux de change constant, toutes les régions ont contribué à la croissance, tirées par une consommation accrue à domicile. Mais les zones Amériques et Asie-Pacifique (Apac) ont subi une baisse des recettes en raison des dépréciations sur le front des devises. Les confinements se sont fait sentir dans la région Apac, où la "consommation nomade" est importante.

SIG a gagné de nouveaux clients en Thaïlande, en Inde et au Brésil tout en développant ses activités avec des clients existants comme Nestlé. Le patron a ajouté en conférence téléphonique que "la demande en emballages durables reste élevée" et que le lancement sur le marché de nouveaux types d'aliments et de boissons soutient cette tendance. La deuxième usine à Suzhou, près de Shanghai, permet d'augmenter les capacités d'environ 70% en Chine et de 35% en Asie.

Le résultat brut d'exploitation ajusté (Ebitda) a augmenté de 2,7% à 498 millions d'euros, quand la marge afférente est passée à 27,4% après 27,2%.

Dividende en hausse

Le bénéfice net ajusté a gonflé de près de 7% à 232,3 millions d'euros, quand le bénéfice net a plongé de près de 35% à 68 millions en raison notamment de dépréciations liées à une usine en Nouvelle-Zélande, amenée à fermer définitivement en 2022, et de coûts liés "au remboursement anticipé des prêts dans le cadre du refinancement de la dette en juin 2020".

Le dividende sera proposé à 0,42 franc par action, contre 0,38 franc en 2019.

Les résultats sont peu ou prou conformes aux attentes des analystes consultés par AWP, à l'exception du bénéfice net pour lequel le consensus tablait sur 101 millions d'euros.

Pour 2021, la direction table sur une croissance des revenus de base dans le bas de la fourchette de 4-6% à taux de change constant, en prenant compte de l'incertitude liée au Covid-19, et sur une marge Ebitda ajustée entre 27 et 28%. A moyen terme, le rebond des recettes devrait se trouver dans la fourchette de 4-6% et la marge Ebitda ajustée devrait atteindre 29%.

Barclays note que la performance fut constante malgré la pandémie, mais qu'elle est déjà reflétée dans le cours de l'action.

Vontobel met en exergue des résultats solides dans un environnement difficile, qui ont permis une hausse de 10% du dividende. Les coûts de restructuration de la fermeture de l'usine néo-zélandaise s'élèveront à 30 millions d'euros au premier semestre 2021. Pour Jean-Philippe Bertschy, la pandémie est susceptible de renforcer les besoins de sécurité alimentaire, ce qui est un point positif pour Sig Combibloc. Il note la croissance saine associée à l'amélioration de la rentabilité et à de solides liquidités. Les orientations 2021 sont rassurantes. Il confirme à hold.

Pour UBS, l'entreprise de Neuhausen am Rheinfall est en bonne voie pour connaître une autre bonne année en 2021.

Les investisseurs étaient moins optimistes. Le titre plongeait de 9,5% à 20,10 francs suisses vers 12h55, dans un SPI en recul de 1,6%.

ck/al/jh