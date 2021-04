SIG va construire un site au Mexique pour le marché de l'Amérique du Nord

Zurich (awp) - SIG Combibloc va construire une nouvelle usine à Queretaro, au nord de Mexico, pour desservir les marchés en croissance de l'Amérique du Nord. L'investissement s'élève à environ 40 millions d'euros (44,2 millions de francs suisses) entre 2021 et 2023.

Le site mexicain "élargira le réseau mondial de production de SIG et permettra à l'entreprise de tirer parti de sa forte croissance en Amérique du Nord", selon le communiqué paru jeudi. Le spécialiste schaffhousois de l'emballage aseptisé a noué des "relations solides" avec les principales laiteries du pays, "un marché important et en pleine croissance".

L'usine devrait ouvrir au premier trimestre 2023, avec 200 emplois à la clé. L'investissement de 40 millions d'euros portera sur une capacité de production pour l'impression, la découpe et la finition des emballages en carton. Le terrain et le bâtiment seront financés par un bail à long terme dont la valeur actuelle nette (NPV) s'élève à environ 20 millions d'euros.

Ricardo Rodriguez, en charge de la région Amériques, a expliqué dans le document que le site "favorisera la croissance dans la région", en permettant à SIG de servir ses "clients nord-américains plus rapidement et plus efficacement".

ck/