Le directeur des SIG critique l'attentisme de la Confédération

Genève (awp/ats) - Christian Brunier, directeur général des Services industriels de Genève (SIG), dénonce l'attentisme de la Confédération face au risque de pénurie d'énergie. Dans un entretien paru samedi dans la Tribune de Genève, il estime que Berne devrait déjà prendre des mesures.

Dans cette interview, le directeur général relève que les SIG sont déjà "en gestion de crise en collaboration avec le canton". "Mais nous n'avons aucune instruction venant de la Confédération, alors qu'elle devrait prendre des mesures urgentes", constate M. Brunier.

Il estime que Berne devrait "déjà indiquer quelles activités ou usages seraient bloqués". Il faudrait selon lui "déjà imposer une limite maximale pour chauffer les immeubles à 20 °C". "Cela n'aurait pas d'incidence sur notre confort et chaque degré en moins correspond à 7% d'énergie économisée", précise-t-il.

"Dans le mur"

"De manière générale, plus on attend, plus on va dans le mur. Par exemple, nous, aux SIG, avons mis en place un plan de continuité en cas de coupure de courant. La Confédération devrait dire à toutes les entreprises de se préparer à un tel scénario", suggère M. Brunier.

Le directeur des SIG reconnait que "Berne a bien tiré la sonnette d'alarme en mai". "Mais aujourd'hui, le niveau de risque a augmenté. On ne peut pas dire qu'on joue à se faire peur", ajoute M. Brunier en précisant que les frontières se ferment, notamment avec la France, qui a la moitié de ses centrales nucléaires fermées, et l'Allemagne, qui laisse entendre qu'elle gardera son énergie pour elle.

"Incohérence fédérale"

Plus globalement, M. Brunier en appelle à un "véritable virage vers la sobriété énergétique". Et il critique à nouveau au passage "l'incohérence fédérale" sur ce sujet. Berne a "décrété la sortie du nucléaire et la réduction des énergies fossiles, mais sans prévoir des objectifs contraignants d'économie d'énergie", déplore-t-il.

Vendredi devant la presse, Jacques Mauron, le directeur général du réseau électrique Groupe E insistait aussi sur une indispensable réduction de la consommation énergétique pour éviter une pénurie d'énergie. Sans vouloir tomber dans l'alarmisme, le groupe énergétique précisait néanmoins avoir commencé à préparer tous les scénarios.