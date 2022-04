SIG Combibloc: ventes en hausse au premier trimestre, rentabilité stabilisée

Zurich (awp) - Le fabricant d'emballages SIG Combibloc a réalisé pendant les trois premiers mois de 2022 un chiffre d'affaires de 496,7 millions d'euros, en hausse de 10,1% par rapport à la même période un an plus tôt. La rentabilité opérationnelle est revenue à la normale et l'entreprise confirme les objectifs formulés pour l'ensemble de l'année.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a rebondi de plus de moitié (+53,2%) à 142,6 millions d'euros. Sur une base ajustée, il est cependant resté quasiment stable (+0,7%) à 118,7 millions, pour une marge afférente de 23,9%, contre 26,1% douze mois auparavant, précise le groupe de Suisse orientale mardi dans un communiqué. Le bénéfice net s'est établi à 53,1 (2,9) millions.

Dans la foulée, la direction de SIG a confirmé les objectifs annuels formulés lors de la présentation des résultats annuels début mars, à savoir une croissance des recettes - hors effets de change - comprise entre 22 et 24% et une marge Ebitda ajustée d'environ 26%, pour autant que le coût des intrants reste stable.

buc/ck