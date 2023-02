SIG Group investit 60 millions dans un nouveau site en Inde

Zurich (awp) - SIG Group renforce sa présence en Inde. Présent dans le pays depuis 2018, le spécialiste schaffhousois des machines et équipements d'emballage va construire à Ahmedabad, dans l'Etat du Gujarat, son premier site de production de contenants en carton aseptiques. L'investissement se monte à 60 millions d'euros entre 2023 et 2025.

La nouvelle usine, dont la construction débutera ce trimestre encore, doit fournir les principaux producteurs indiens de produits laitiers et de boissons rafraîchissantes non gazeuses, précise mardi l'entreprise établie à Neuhausen am Rheinfall. Son ouverture est attendue à la fin de l'an prochain et la première phase permettra de créer près de 300 emplois. A terme, la capacité de production atteindra 4 milliards d'emballages par an.

Des investissements supplémentaires pourraient permettre de porter la production jusqu'à 10 milliards d'emballages par an. Le terrain et les bâtiments seront financés par un contrat de leasing à long terme d'une valeur en capital d'environ 30 millions d'euros.

