SIG Group: les acquisitions ont pesé sur le bénéfice net l'an dernier

Zurich (awp) - SIG Group a vu sa rentabilité chuter l'an dernier, sous le poids des charges liées aux deux acquisitions opérées en 2022. Dégageant des ventes pourtant en vive hausse, le spécialiste schaffhousois des machines d'emballage a dégagé un bénéfice net de 37,8 millions d'euros, contre 172,1 millions douze mois auparavant. Un dividende réhaussé de deux centimes à 47 centimes par action est cependant proposé aux actionnaires.

Ajusté des amortissements et autres charges supplémentaires liées aux acquisitions en juin de Scholle IPN et en août d'Evergreen Asia, le bénéfice net a progressé à 286,8 millions d'euros, contre 265,7 millions en 2021, précise mardi l'entreprise établie à Neuhausen am Rheinfall.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a fléchi à 481,5 millions, contre 562,4 millions un an auparavant. En termes corrigés, il a en revanche bondi à 652,2 millions, contre 570,6 millions douze mois auparavant, la marge correspondante se contractant dans le même temps de 27,7 à 23,5%.

Outre le coût des acquisitions, le recul de la rentabilité reflète aussi les hausses de prix des intrants, lesquels n'ont pas pu être entièrement compensés. Les augmentations des prix mises en oeuvre à cet effet se sont accompagnées d'un effet dilutif sur les marge. De nouvelles hausses devraient cependant progressivement compenser l'impact de l'inflation des charges.

Accélération au 4e trimestre

Quant au chiffre d'affaires, il a bondi de 34,8% à 2,78 milliards d'euros. A taux de change constants, la hausse s'est inscrite à 27,4%, la croissance organique, en devises locales, s'affichant elle à 8%. Sur le seul 4e trimestre, les revenus se sont étoffés de près de moitié (+47%) à 866,5 millions.

Le bénéfice net annuel s'est révélé inférieur aux attentes des analystes, celui-ci dépassant toutefois les pronostics en termes ajustés. Le chiffre d'affaires a lui nettement battu la moyenne des prévisions.

Malgré le repli de la rentabilité, le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale agendée le 20 avril prochain un dividende relevé de 2 centimes à 47 centimes par action au titre de l'exercice sous revue.

Evoquant ses perspectives, SIG Group table cette année sur une croissance des revenus de 20 à 22%, hors effets de change, à la faveur notamment de la consolidation de cinq mois et sept mois supplémentaires pour Scholle IPN et Evergreen Asia. La croissance organique est elle attendue entre 7 et 9%. La marge Ebitda ajustée devrait s'étoffer de 50 à 150 points de base et se situer dans une fourchette de 24 à 25%.

Expansion en Inde

SIG Group maintient en outre ses attentes à moyen terme, anticipant un croissance du chiffre d'affaires de 4 à 6% à taux de change constants. La marge Ebitda ajusté devrait dépasser les 27% à moyen terme.

Le groupe schaffhousois a en parallèle à sa performance fait part de la construction d'un nouveau site de production de contenants en carton aseptiques à Ahmedabad, dans l'Etat indien du Gujarat. L'investissement à cet effet, qui se monte à 60 millions d'euros entre 2023 et 2025, devrait aussi contribuer à la croissance des revenus. SIG Group est présent dans le sous-continent depuis 2018.

Ragaillardis par le relèvement du dividende, notamment, les investisseurs ont salué la performance du groupe installé non loin des chutes du Rhin, même si les analystes ont eux relevé dans leurs commentaires que la croissance des revenues est intervenue au détriment de la rentabilité. Vers 10h30, l'action SIG Group décollait de 2,43% à 21,90 francs suisses, alors que l'indice du marché élargi SPI fléchissait en parallèle de 0,42%.

