SIG Group voit sa rentabilité freiner au troisième trimestre

Zurich (awp) - Le fabricant d'emballages SIG Group a enregistré au troisième trimestre une forte hausse de son chiffre d'affaires, mais sa marge a cependant quelque peu souffert. Si l'entreprise schaffhousoise relève son objectif de croissance des ventes pour l'exercice en cours, elle abaisse sa projection de marge.

Entre juillet et septembre, le chiffre d'affaires de SIG Group a bondi de 52,1% à 777,8 millions d'euros, selon un communiqué. Le résultat d'exploitation Ebitda ajusté a progressé de 30,4% à 178,7 millions, pour une marge afférente de 23,2%, contre 27,1% sur la même période en 2021.

Quant au bénéfice net ajusté, il a crû de 13,1% à 68,7 millions d'euros. Dans la deuxième moitié de l'année, les coûts ont augmenté par rapport à la même période en 2021, note l'entreprise de Neuhausen am Rheinfall. Les hausses de prix ne permettent de compenser l'inflation qu'avec un certain décalage.

Le résultat d'exploitation a également souffert de frais d'acquisition et d'intégration ainsi que de pertes sur des produits dérivés sur les prix des matières premières.

SIG Combibloc attend désormais pour 2022 une croissance du chiffre d'affaires supérieure à son objectif de 22-24%, portée par la hausse des prix et des volumes. La marge Ebitda devrait cependant s'inscrire autour de 25%, contre 26% selon les projections en vigueur jusqu'ici.

Baisse de la volume des emballages

L'entreprise a par ailleurs bénéficié de la tendance des fabricants de produits alimentaires à réduire le volume des emballages, a expliqué à AWP en conférence de presse téléphonique Samuel Sigrist, directeur général. "Dans certains marchés où l'inflation est élevée, nous assistons à ce phénomène de 'shrinkflation'", a-t-il confirmé. "Les clients réduisent la taille des emballages, ce qui se traduit par d'importantes commandes pour nous."

Les hausses de prix, destinées à compenser l'inflation des matières premières, de l'énergie et du fret, seront plus élevées cette année que les 3 à 4% prévus initialement, a expliqué pour sa part Frank Herzog, directeur des finances. Mais il n'est pas certain qu'elles seront suffisantes pour lever toute la pression qui pèse sur les marges, a tempéré M. Sigrist.

"Nous nous attendons à ce que la hausse des ventes compense le recul des marges", écrit pour sa part Joern Iffert, d'UBS. L'analyste s'attendait à une réaction mitigée des investisseurs, mais considère que compte tenu des défis que l'entreprise a dû relever en matière de coûts, les résultats du troisième trimestre sont solides.

A la Bourse, les investisseurs n'ont que peu apprécié l'abaissement des perspectives de rentabilité. A 11h48, le titre SIG Group chutait de 4,8% à 18,97 francs suisses. Dans le même temps, l'indice SPI reculait de 0,46%.

