SIG Group AG est une société basée en Suisse, active dans le secteur des récipients et des emballages. La société fabrique des solutions d'emballage carton aseptique pour les boissons et les produits alimentaires liquides, allant des jus et du lait aux soupes et sauces. L'offre de produits de la société se compose de machines de remplissage d'emballages carton aseptiques, de manchons d'emballages carton aseptiques, de becs et de bouchons, ainsi que de services après-vente. Les machines de la société sont automatisées à l'aide de solutions logicielles, telles que le système de contrôle de l'efficacité (ECS) et le système de surveillance de la ligne (LMS). En outre, la société fournit des services de conseil, allant de l'analyse de marché et de la conception de produits à l'installation, la mise en route et la maintenance des équipements de remplissage, en passant par le conseil en sécurité alimentaire et l'amélioration continue des installations et des processus de production. La société est active dans le monde entier, avec des opérations dans les Amériques (AM), en Europe (EU), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA), et en Asie-Pacifique (AP).

Secteur Emballages papier