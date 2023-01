Le bénéfice de SIG double presque en 2022 grâce à la croissance dans toutes les régions

(Alliance News) - L'entreprise de produits de construction SIG PLC a déclaré que son bénéfice d'exploitation sous-jacent a presque doublé l'année dernière, alors qu'elle se prépare à vivre sous la direction d'un nouveau directeur général.

La société basée à Sheffield a déclaré que les ventes à périmètre constant ont augmenté de 17% en 2022, la Pologne et le Benelux ayant connu la plus forte croissance et le Royaume-Uni et la France la plus faible. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,74 milliards de GBP, contre 2,29 milliards de GBP en 2021.

En Pologne, les ventes à périmètre constant ont augmenté de 28 % en 2022, tandis qu'au Benelux, elles ont grimpé de 25 %. En Irlande, elles ont augmenté de 24 %, et dans les pays de l'UE de 18 %. En Allemagne, les ventes comparables ont augmenté de 16% et au Royaume-Uni, elles ont augmenté de 15%. En France, les Exteriors ont grimpé de 15% et les Interiors de 12%.

SIG a déclaré que le bénéfice d'exploitation sous-jacent a bondi à 80 millions de GBP, contre 41 millions de GBP.

"Les taux de croissance du chiffre d'affaires du groupe dans la plupart des régions géographiques se sont modérés au cours du second semestre par rapport au premier semestre, principalement en raison de l'impact de la baisse des taux d'inflation des coûts des intrants, suite à l'annualisation d'augmentations importantes au cours du second semestre de 2021, et d'un certain ralentissement général de la demande du marché. La répercussion de l'inflation des coûts des intrants a ajouté au chiffre d'affaires dans toutes les régions géographiques. Nous estimons que l'impact sur le chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année sera d'environ 17% à 18%", a expliqué SIG.

Gavin Slark prendra ses fonctions de PDG au début du mois prochain, en remplacement de Steve Francis.

La société prévoit que sa dette nette au 31 décembre s'étendra à environ 440 millions de GBP, contre 365 millions de GBP un an plus tôt. La dette nette prévue est "principalement due à l'augmentation des dettes de location de 45 millions de GBP, due au calendrier de renouvellement des baux et aux investissements dans de nouvelles succursales, et à un mouvement de change d'environ 17 millions de GBP sur la dette obligataire", explique SIG.

Pour ce qui est de l'avenir, le CEO sortant Steve Francis a déclaré : "SIG dispose désormais de bases solides pour l'avenir, et le groupe reste bien positionné pour bénéficier de la nécessité pour les gouvernements et les clients finaux d'augmenter la durabilité et l'efficacité énergétique des bâtiments au fil du temps. Gavin et moi sommes en train d'achever une passation de pouvoir en douceur, et je suis convaincu que Gavin et l'équipe sauront tirer parti des progrès réalisés au cours des trois dernières années."

SIG publiera ses résultats pour 2022 le 8 mars.

L'action SIG était en hausse de 1,8% à 31,80 pence l'unité à Londres mardi matin.

