SIG plc est une entreprise britannique qui fournit des produits spécialisés aux marchés de la construction et aux marchés connexes au Royaume-Uni, en Irlande et en Europe continentale. La société est un fournisseur d'isolants spécialisés, de matériaux de toiture et de produits de construction durables à des clients dans toute l'Europe. Son secteur d'activité comprend le Royaume-Uni Intérieur, le Royaume-Uni Extérieur, la France Intérieur, la France Extérieur, l'Allemagne, le Benelux, l'Irlande et la Pologne. Les produits intérieurs de la société comprennent l'isolation structurelle, l'isolation technique, les dalles de plafond et les grilles, les accessoires de construction et les fixations, les cloisons et les ensembles de portes, le revêtement sec et les revêtements de sol. Ses produits pour l'extérieur comprennent des tuiles, des ardoises et des membranes, des lattes pour toits en pente, des systèmes de toits plats monocouche, des toitures industrielles, des systèmes de bardage, des systèmes de panneaux pour pièces dans les toits et des panneaux photovoltaïques. La société exploite environ 444 sites commerciaux en Europe.

Secteur Fournitures de construction et installation