SIG plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des produits et des solutions spécialisés dans le domaine de l'isolation et de la construction durable. La société opère à travers trois segments : UK Interiors, UK Exteriors, UK Specialist Markets, France Interiors, France Exteriors, Allemagne, Benelux, Irlande et Pologne. Les produits d'isolation et d'aménagement intérieur de la société comprennent l'isolation structurelle et technique, les accessoires de construction et les fixations, les systèmes de bardage et de façade, le revêtement sec, les dalles et les grilles de plafond, les cloisons et les blocs-portes, ainsi que les revêtements de sol. Les produits de toiture et d'extérieur comprennent les tuiles, les ardoises, les membranes, les lattes pour les toits en pente, les systèmes de toiture plate monocouche, les toitures industrielles, les systèmes de bardage, les systèmes de panneaux à encastrer dans le toit et les panneaux photovoltaïques (PV). Ses marques comprennent SIG UK Interiors, SIG UK Exteriors, LiTT, Lariviere, Prefix et d'autres. Elle détient des positions dans les produits de construction intérieure et extérieure et accélère sa présence sur des marchés de produits plus spécialisés.