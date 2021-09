SIG estime que l'impact de la pénurie de matériaux va persister pendant une longue période.

Le fournisseur de matériaux de construction SIG Plc a déclaré mardi que l'impact des pénuries de matériaux pourrait être plus important qu'au cours du premier semestre de l'année fiscale, et pourrait persister pendant une période prolongée.

La société, qui fournit des matériaux de toiture et d'isolation en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne et en Irlande, entre autres pays, a enregistré une perte avant impôts de 1,6 million de livres (2,19 millions de dollars) pour le semestre clos le 30 juin, contre une perte de 125,4 millions de livres un an plus tôt. (1 $ = 0,7317 livre) (Reportage d'Aby Jose Koilparambil à Bengaluru ; montage d'Uttaresh.V)