Les régulateurs américains se défendent d'exiger davantage de données sur le médicament contre la variole du singe

Les agences américaines ont subi des pressions pour faciliter l'accès au médicament, qui est distribué par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) dans le cadre d'un accès spécial "d'usage compassionnel" qui exige que les médecins en fassent la demande auprès de l'agence ou de leur département de santé et inscrivent chaque patient à une étude.

En date du 22 juillet, 223 personnes ont été traitées avec le médicament, contre plus de 6 000 cas connus aux États-Unis.

La FDA a approuvé le TPOXX en 2018 pour la variole chez les adultes et les enfants, sur la base d'études sur des animaux infectés par la variole du singe et la variole du lapin, ainsi que de données de sécurité chez des personnes en bonne santé. Il ne peut être vendu qu'au stock national stratégique des États-Unis.

Les auteurs de l'article paru dans le New England Journal of Medicine de la Food and Drug Administration, du CDC et des National Institutes of Health (NIH) ont déclaré que ces derniers prévoient un essai clinique randomisé aux États-Unis.

Les données de cette étude seront utilisées pour déterminer si le médicament obtient l'approbation des États-Unis pour la variole du singe.

Le médicament, également connu sous le nom de tecovirimat, est approuvé pour la variole et la variole du singe au Royaume-Uni et en Europe. L'Union européenne l'a approuvé dans le cadre d'une voie de "circonstances exceptionnelles" qui permet une autorisation de mise sur le marché lorsque les données ne peuvent être obtenues même après l'autorisation.

Bien que le TPOXX n'ait été testé que sur des personnes en bonne santé, l'Agence européenne des médicaments a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les effets secondaires soient similaires chez les personnes infectées, et a jugé que les avantages du médicament étaient supérieurs à ses risques.

Le Dr Jay Varma, directeur du Cornell Center for Pandemic Prevention and Response, qui a plaidé en faveur d'un accès plus large au médicament, a déclaré que les normes de la FDA garantissent que les médicaments américains sont sûrs et fixent une barre élevée pour le monde, mais dans certaines circonstances, "ces normes strictes nous nuisent."

Il y avait 1,7 million de doses du traitement dans le stock national stratégique des États-Unis au début de l'épidémie actuelle en mai.

Le 21 juillet, le CDC et la FDA ont commencé à autoriser les médecins à prescrire le médicament avant que les documents d'essai ne soient remplis, mais ils doivent toujours obtenir l'approbation du comité d'examen institutionnel d'un hôpital pour chaque dose.

"C'est définitivement mieux. C'est encore très lourd", a déclaré le Dr Karen Krueger, experte en maladies infectieuses à la Northwestern Medicine de Chicago, qui a précisé qu'il y a des formalités administratives supplémentaires après la visite du patient et pour plusieurs visites de suivi.

"C'est faisable mais certainement beaucoup plus difficile que la façon dont nous prescrivons normalement les médicaments".

Ni la FDA ni le CDC n'ont immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Northwestern a traité au moins 20 patients atteints de la variole du singe avec TPOXX et sera l'un des sites de l'essai du NIH.

Pour obtenir l'approbation, le directeur scientifique de SIGA, Dennis Hruby, estime qu'il faudra probablement un essai clinique contrôlé par placebo sur 500 patients aux États-Unis.

Si le nombre de cas reste élevé, l'essai pourrait être entièrement recruté en quelques mois. "Ce n'est pas un essai terriblement long", a-t-il déclaré.

Le directeur général de SIGA, Phillip Gomez, a déclaré que la société travaille au lancement d'essais au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Si les États-Unis déclarent la variole du singe comme une urgence nationale, M. Gomez a déclaré que le médicament pourrait obtenir une autorisation d'utilisation d'urgence. Cependant, comme la FDA a été "très claire" sur le fait qu'elle veut des essais complets, contrôlés par placebo, cela pourrait encore prendre du temps, a-t-il dit.