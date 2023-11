SIGA Technologies, Inc. est une société pharmaceutique au stade commercial. Le produit principal de la société, TPOXX (TPOXX oral), est un médicament antiviral à formulation orale pour le traitement de la variole humaine causée par le virus de la variole. La société ne dispose pas d'une infrastructure de fabrication et n'a pas l'intention d'en développer une pour la fabrication de TPOXX. Elle fait appel à des organisations de fabrication sous contrat (CMO) pour se procurer des matières premières et des fournitures commerciales, et pour fabriquer TPOXX. Les CMO de la société appliquent des méthodes et des contrôles dans les installations, qui servent à la fabrication, au traitement, à l'emballage, aux tests, à l'analyse et à la conservation des produits pharmaceutiques, qui sont conformes aux bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP), la norme établie par la FDA pour la fabrication et le stockage des produits pharmaceutiques destinés à l'usage humain. Pour la fabrication de TPOXX oral, la société fait appel aux quatre CMO, à savoir W.R. Grace and Company ; Powdersize, LLC ; Catalent Pharma Solutions LLC, et Packaging Coordinators, LLC.

