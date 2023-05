Sight Sciences, Inc. annonce les résultats à 12 mois de la première chirurgie mini-invasive du glaucome

Sight Sciences, Inc. a annoncé les résultats d'une sous-analyse rétrospective sur 12 mois de l'utilisation de médicaments abaissant la PIO après les trois procédures MIGS les plus couramment pratiquées et approuvées par la FDA (ou autorisées) chez les patients atteints de glaucome à un stade léger. L'analyse a porté sur 16 789 patients appartenant à 4 cohortes différentes : 1) procédures utilisant la technologie du système chirurgical OMNI® en association avec la cataracte 2) iStent Inject® en association avec la cataracte 3) Hydrus® en association avec la cataracte ou 4) chirurgie de la cataracte seule. L'étude intitulée oA Clinical Registry Study of Glaucoma Medication Use in Patients with Mild Glaucoma Severity After MIGS,o sera présentée le 7 mai 2023 par Michael Mbagwu, MD, Adjunct Clinical Instructor of Ophthalmology at Stanford University School of Medicine et Senior Medical Director of Verana Health, lors de la réunion annuelle de l'American Society of Cataract and Refractive Surgery à San Diego, en Californie.

L'analyse des dossiers médicaux de 16 789 patients atteints de glaucome léger dans le registre IRIS® (Intelligent Research in Sight) de l'Académie américaine d'ophtalmologie (Academy), l'un des plus grands registres de données cliniques de sociétés spécialisées dans toute la médecine, a montré que les patients de la cohorte de la technologie OMNI ont connu la plus grande réduction moyenne de médicaments, avec une réduction moyenne de 1,01 médicament contre le glaucome par rapport à la valeur de base 12 mois après l'opération. Il s'agit d'une réduction de médicaments statistiquement plus importante (p < 0,001) par rapport aux réductions de médicaments observées pour l'iStent Inject® en association avec la chirurgie de la cataracte ainsi que pour la chirurgie de la cataracte seule¹. L'analyse rétrospective a été réalisée en partenariat avec Verana Health, le partenaire exclusif de bout en bout pour la curation et l'analyse des données du registre IRIS de l'Académie.

La collaboration entre Sight Sciences et Verana Health a examiné les données de résultats cliniques du monde réel des dispositifs MIGS et des procédures dans la base de données du registre IRIS entre 2018 et 2020. Le critère d'évaluation principal de l'étude a évalué et comparé la PIO et la réduction des médicaments parmi les MIGS approuvés ou autorisés par la FDA et utilisés en combinaison avec la chirurgie de la cataracte, ainsi que les procédures de cataracte seules, à des intervalles de temps pré-spécifiés allant jusqu'à 24 mois.