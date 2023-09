Sight Sciences, Inc. est une société de dispositifs médicaux ophtalmiques. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de technologies chirurgicales et non chirurgicales pour le traitement des maladies oculaires courantes. Le portefeuille de produits chirurgicaux pour le glaucome de la société comprend le système chirurgical OMNI (OMNI), un dispositif qui facilite la réalisation de la trabéculotomie et de la canaloplastie avec un seul dispositif et une seule incision cornéenne. Son portefeuille de produits non chirurgicaux pour l'œil sec se compose du système TearCare destiné aux ophtalmologistes et aux optométristes. TearCare est une technologie de paupière portable qui délivre une chaleur ciblée et réglable aux glandes de Meibomian des paupières. La société a deux secteurs à présenter : Glaucome chirurgical et Œil sec. Son segment Glaucome chirurgical comprend les ventes du système chirurgical OMNI. Son segment des yeux secs comprend les ventes du système TearCare et des composants et accessoires connexes. La société vend principalement les deux systèmes par le biais d'un modèle de vente directe.