SIGILON THERAPEUTICS, INC. : BTIG n'est plus à l'achat

Sigilon Therapeutics, Inc. est une société biopharmaceutique disposant d'une plateforme de technologies biomédicales et de thérapies cellulaires créées pour éviter la détection par l'hôte et les réponses des corps étrangers, dans le but de fournir des remèdes fonctionnels aux patients atteints de maladies chroniques. La société a développé sa plateforme Shielded Living Therapeutics (SLTx), qui combine l'ingénierie cellulaire avec des matériaux biocompatibles de pointe et permet à ses produits candidats de produire une gamme de molécules thérapeutiques, qui peuvent être manquantes ou déficientes, telles que des protéines, y compris des protéines thérapeutiques et des anticorps, et des hormones. La société conçoit ses produits candidats de manière à ce qu'ils soient prêts à l'emploi, durables, contrôlables et redisponibles, sans nécessiter de modification des gènes du patient ou d'immunosuppression. Son principal produit candidat, SIG-001, est conçu pour prévenir les épisodes hémorragiques chez les patients atteints d'hémophilie A modérée-sévère à sévère en sécrétant continuellement du FVIII humain.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale