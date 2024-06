Sigma Healthcare Limited est une société basée en Australie. Ses principales activités sont la distribution en gros de produits pharmaceutiques et de consommables médicaux aux pharmacies communautaires. Ses marques comprennent Amcal et Discount Drug Stores. L'entreprise propose une gamme de solutions, notamment des services d'officine, des données et des technologies, des services de santé, la formation des équipes, des marques privées et exclusives, des récompenses sigma, des services financiers sigma, ainsi qu'un réseau d'approvisionnement et une logistique. Ses services d'officine proposent le programme pharmaceutique, le programme de partenariat éthique de sigma et le programme d'aide à l'administration des doses. Ses services de données et de technologie offrent un soutien à la prescription électronique, des opportunités de santé et un outil de tableau de bord des performances sigma. Ses services de santé comprennent le soutien à la pratique pharmaceutique, le programme d'officine LEAPP, le programme d'apnée du sommeil PSS et le programme d'aide à l'administration des doses sigma. La formation des équipes comprend la plateforme de formation en ligne sigma, les programmes pour les pharmacies de détail et le centre de ressources pour les soins de qualité.

Secteur Produits pharmaceutiques