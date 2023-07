Sigma Lithium Corporation est une société canadienne de traitement et de mise en valeur des minéraux. La société, par l'entremise de sa filiale, Sigma Mineracao S.A. (Sigma Brésil), détient une participation de 100 % dans quatre propriétés minières : Grota do Cirilo, Sao Jose, Santa Clara et Genipapo, situées dans les municipalités d'Aracuai et d'Itinga, dans la région de Vale do Jequitinhonha, dans l'État de Minas Gerais, au Brésil (Propriétés de lithium). Son projet se compose de 27 droits miniers (qui comprennent des concessions minières, des demandes de concessions minières, des autorisations d'exploration et des demandes d'autorisation d'exploration minière) répartis sur 191 kilomètres carrés. Dans la zone du projet, il y a neuf anciennes mines de lithium en production et 11 cibles de développement de première priorité. Le projet est situé dans la partie nord-est de l'État de Minas Gerais, dans les municipalités d'Aracuai et d'Itinga, à environ 25 kilomètres (km) à l'est de la ville d'Aracuai et à 600 km au nord-est de Belo Horizonte, la capitale de l'État.

Secteur Exploitations minières et métallurgie