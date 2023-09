Selon des documents judiciaires consultés par Reuters, une injonction d'un tribunal brésilien empêche la vente ou l'exploitation de deux parcelles de terrain sur lesquelles Sigma Lithium, la cible de l'OPA, prévoit d'ouvrir des mines à ciel ouvert.

Sigma Lithium, dont le siège est à Vancouver, est l'un des noms les plus en vue dans le secteur naissant du lithium au Brésil - un pionnier en matière de pratiques minières durables et, selon l'entreprise, une cible d'acquisition potentielle pour certains des plus grands constructeurs automobiles du monde.

Mais ces derniers mois, Sigma s'est retrouvée au cœur d'une bataille juridique entre le couple qui dirigeait l'entreprise jusqu'au début de l'année. Le divorce en cours du couple a donné lieu à au moins cinq procès concernant les entreprises qu'ils ont créées, y compris un litige concernant certains des droits miniers sur lesquels Sigma prévoit de construire des puits d'extraction.

Reuters a passé en revue quatre procès non signalés au Brésil impliquant l'actuelle directrice générale de Sigma, Ana Cabral-Gardner, et Calvyn Gardner, son mari et ancien codirecteur général, qui s'est retiré en janvier, sans que Sigma n'ait donné de raison à son départ.

Interrogé sur les questions soulevées par Gardner dans les poursuites judiciaires, un porte-parole de Sigma a déclaré dans un communiqué : "La majorité de ces allégations sont incorrectes sur le plan des faits et nous sommes impatients de les voir prouvées fausses au cours des procédures judiciaires.

Gardner s'est refusé à tout commentaire. Cabral-Gardner n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Dans l'une des actions en justice, M. Gardner accuse sa femme d'avoir abusé de ses pouvoirs en tant qu'actionnaire majoritaire d'une société dans laquelle ils détiennent tous deux des parts, appelée RI-X Mineracao e Consultoria, pour transférer gratuitement des droits miniers d'une filiale de RI-X à Sigma.

Selon les avocats de Mme Gardner, cette transaction accorderait à Sigma des droits miniers sur de précieux gisements de lithium et nuirait à la capacité de RI-X de développer son propre projet minier. Au moment du transfert, Gardner détenait 49 % de RI-X et Cabral-Gardner 51 %, selon les documents.

RI-X n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Dans une décision rendue le 27 juin, un juge de l'État de São Paulo a émis une injonction concernant le transfert des droits miniers de mai, au motif que le libre transfert des droits pouvait nuire aux intérêts de Gardner. Le juge n'a pas annulé le transfert, mais l'injonction a gelé la capacité de Sigma à vendre, exploiter ou utiliser les deux parcelles comme garantie.

Reuters n'a pas été en mesure d'établir quand et comment l'injonction pourrait être levée.

Les parcelles litigieuses sont situées au milieu de deux puits miniers prévus pour les deuxième et troisième phases du projet phare de Sigma, Grota do Cirilo, dans l'État de Minas Gerais, selon les documents présentés par les avocats de Gardner dans le cadre de l'action en justice.

Sigma a déclaré à Reuters que l'injonction ne nuirait pas à son expansion, car elle a déclaré qu'elle pouvait développer la zone par le biais d'un "accord de partage des déchets" qu'elle a signé avec RI-X en août. La société minière a également déclaré que ses efforts de négociation n'étaient pas affectés.

"Le différend concernant ces deux petites parcelles n'empêche pas Sigma de procéder à son examen stratégique des partenaires potentiels dans les secteurs mondiaux de l'énergie, de l'automobile, des batteries et du raffinage du lithium", a déclaré le porte-parole.

Les parcelles ont une superficie combinée d'au moins 15 hectares (37 acres), selon un document déposé au tribunal, et les avocats de Gardner estiment leur valeur à 2,9 milliards de réais (595 millions de dollars).

Sigma a contesté cette évaluation, la qualifiant de "farfelue" et ajoutant que Gardner avait déjà accepté le transfert par courrier électronique. Reuters n'a pas pu confirmer cette information de manière indépendante.

Les parcelles "ne contiennent pas de réserves ou de ressources minérales", a déclaré Sigma, ajoutant qu'elle a passé un contrat avec Deloitte pour une évaluation à la juste valeur marchande, "que nous prévoyons comme n'étant pas significative".

Deloitte s'est refusé à tout commentaire.

Les avocats de Sigma ont demandé au juge de lever l'injonction, arguant dans une requête du 28 août qu'elle "affecte le libre développement des activités de Sigma Mineracao".

Ils ont également demandé au juge de sceller l'action en justice afin de "préserver les données commerciales sensibles et les informations qui en découlent". Le juge n'a pas encore statué sur cette requête.

L'exploitation minière est déjà en cours dans la première phase du projet Grota do Cirilo, le seul actif productif de Sigma, à environ 6 km au nord de la zone contestée.

Sigma a déclaré dans un communiqué de presse ce mois-ci qu'elle s'attendait à produire 270 000 tonnes métriques de concentré de lithium au cours de sa première année de pleine exploitation, soit plus du double des 112 000 tonnes métriques de concentré de lithium produites dans tout le Brésil l'année dernière, selon l'Association brésilienne de l'industrie minière.

Sigma a également déclaré ce mois-ci que l'expansion en deux phases, qui pourrait commencer dès l'année prochaine, selon un rapport financier du 30 juin, porterait la production à 766 000 tonnes métriques par an.

Le cours de l'action de Sigma a augmenté d'environ 20 % cette année en raison des attentes d'un rachat. Sigma a déclaré ce mois-ci avoir reçu plusieurs offres de rachat de la part de "leaders mondiaux dans les secteurs de l'énergie, de l'automobile, des batteries et du raffinage du lithium".

Le divorce du couple a déjà jeté une ombre sur les projets de vente de Sigma, selon la société minière. Le mois dernier, Sigma a poursuivi Gardner devant un tribunal de New York, l'accusant d'avoir volé des secrets commerciaux afin de saper les efforts de vente de la société minière et de "gagner du terrain dans la procédure de divorce".

Sigma a refusé de commenter le procès de New York et a déclaré que "la procédure de divorce est une affaire privée et personnelle et n'a aucun impact sur la façon dont Sigma Lithium mène ses affaires".

Gardner a refusé de commenter le procès de New York. (Article rédigé par Fabio Teixeira, complété par Ernest Scheyder et révisé par Gabriel Stargardter, Brad Haynes et Rosalba O'Brien)