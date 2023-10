Sigma Lithium Corporation est un producteur mondial de lithium basé au Canada qui se consacre à l'alimentation des batteries de véhicules électriques à l'aide de lithium de haute pureté et respectueux de l'environnement. La société produit du lithium vert triple zéro à partir de son projet Grota do Cirilo au Brésil. La société détient une participation de 100 % dans quatre propriétés minières : Grota do Cirilo, Sao Jose, Santa Clara et Genipapo, situées dans les municipalités d'Aracuai et d'Itinga, dans la région de Vale do Jequitinhonha, dans l'État de Minas Gerais, au Brésil (propriétés de lithium). Elle dispose d'un potentiel d'exploration comprenant plus de 200 pegmatites identifiées sur son terrain de 20 000 hectares, ce qui représente environ 29 droits miniers. La société possède des propriétés minières en phase d'exploration et d'évaluation. Son projet est situé dans la partie nord-est de l'État de Minas Gerais, dans les municipalités d'Aracuai et d'Itinga, à environ 25 kilomètres (km) à l'est de la ville d'Aracuai et à 600 km au nord-est de Belo Horizonte, la capitale de l'État.

Secteur Exploitations minières et métallurgie