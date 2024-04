(Alliance News) - Les actions à Londres sont appelées à ouvrir en hausse vendredi, alors que les investisseurs digèrent les retombées d'une semaine chargée en décisions sur les taux d'intérêt, ainsi que les données économiques.

Selon les données publiées vendredi matin, l'économie britannique a de nouveau progressé en février, suggérant que l'économie échappe à la récession.

Jeudi, tous les regards étaient tournés vers les décisions relatives aux taux d'intérêt, après que la Banque centrale européenne a laissé ses taux inchangés.

Toutefois, les responsables politiques ont déclaré qu'ils réduiraient les taux s'ils étaient convaincus que l'inflation tombe à l'objectif de 2 % de la Banque.

Mercredi, les espoirs de réduction des taux aux États-Unis ont été anéantis par les données sur l'inflation.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en hausse de 0,5% à 7 963,20

----------

Hang Seng : en baisse de 1,9 % à 16 766,42

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,2% à 39 523,55

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,3 % à 7 788,10

----------

DJIA : clôture peu modifiée à 38 459,08

S&P 500 : clôture en hausse de 0,7% à 5 199,06

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 1,7% à 16 442,20

----------

EUR : en hausse à 1,0711 USD (1,0705 USD)

GBP : hausse à 1,2541 USD (1,2513 USD)

USD : baisse à 153,19 JPY (153,30 JPY)

Or : hausse à 2 388,20 USD l'once (2 338,05 USD)

(Brent : en hausse à 90,40 USD le baril (89,94 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les événements économiques clés de vendredi sont encore à venir :

08:30 EDT Prix des exportations et des importations américaines

10:00 EDT Indice du Michigan du moral des consommateurs américains

13:00 EDT Nombre de plates-formes pétrolières Baker Hughes (États-Unis)

14:30 EDT Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, s'exprime

15:30 EDT Discours de Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco

----------

L'économie britannique a connu une croissance conforme aux attentes en février, selon les chiffres publiés vendredi. Selon l'Office des statistiques nationales, le produit intérieur brut britannique a augmenté de 0,1% en février par rapport à janvier, en ligne avec le consensus cité par FXStreet. Le PIB britannique a augmenté de 0,3 % en janvier, selon les données révisées. L'ONS a déclaré qu'en février, la production industrielle a augmenté de 1,1% par rapport à janvier. On s'attendait à ce qu'elle soit inchangée, selon le consensus cité par FXStreet. La production a diminué de 0,3 % en janvier par rapport à décembre. Sur une base annuelle, la production industrielle s'est améliorée de 1,4 % en février, après avoir augmenté de 0,3 % un mois plus tôt. Enfin, les données ont montré que le déficit commercial du Royaume-Uni s'est réduit à 2,29 milliards de livres sterling en février, contre 3,13 milliards de livres sterling en janvier.

----------

L'inflation des prix à la consommation en Allemagne a ralenti comme prévu en mars, selon les données de l'Office fédéral des statistiques. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,2 % en mars, après une hausse de 2,5 % en février et de 2,9 % en janvier. Le chiffre de mars est conforme aux données provisoires antérieures. Il s'agit du rythme d'inflation le plus lent en Allemagne depuis avril 2021. L'inflation mensuelle est restée inchangée à 0,4% en mars. Selon FXStreet, les marchés s'attendaient à ce que l'inflation de l'IPC augmente à 0,6% sur le mois en mars. L'indice harmonisé des prix à la consommation pour l'Allemagne, qui permet une comparaison à l'échelle de l'UE, a ralenti à une hausse annuelle de 2,3% en mars, contre une hausse de 2,7% en février. Sur une base mensuelle, la hausse de l'indice harmonisé est restée inchangée par rapport à février, à 0,6%. Toutes ces données sont conformes aux données provisoires fournies plus tôt en avril.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

JPMorgan réduit Berkeley Group à 'neutre' (surpondérer) - objectif de prix 4.800 pence

----------

JPMorgan relève Taylor Wimpey à "surpondérer" (neutre) - objectif de cours 150 (101) pence

----------

JPMorgan relève Persimmon à "surpondérer" (neutre) - objectif de cours 1 510 (1 190) pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Mercantile Investment Trust a publié ses résultats pour l'exercice clos le 31 janvier. Sa valeur nette d'inventaire à la fin de l'année est passée à 238,6 pence, contre 236,1 pence un an plus tôt. Mercantile a déclaré un quatrième dividende trimestriel intérimaire de 3,30 pence par action, ce qui porte le dividende total pour l'année à 7,65 pence par action, soit une augmentation de 7,0 % par rapport à l'année dernière. "En dépit d'un environnement généralement peu favorable, la plupart des participations du portefeuille de la société ont continué à bien fonctionner au niveau opérationnel, et je suis heureux d'annoncer une performance positive de la société au cours de l'année sous revue, à la fois sur une base absolue et relative", a déclaré Angus Gordon Lennox, président du conseil d'administration. "Les portefeuilles existants se sont bien comportés malgré les conditions difficiles de l'année dernière et devraient encore mieux se comporter lorsque l'économie se renforcera."

----------

AUTRES SOCIÉTÉS

----------

SigmaRoc a déclaré que 2024 avait "bien commencé", les performances du premier trimestre étant conformes aux attentes de la direction. Les volumes ont été supérieurs de 1 % au budget, contribuant à un chiffre d'affaires de 214 millions de livres sterling pour le trimestre. Pour ce qui est de l'avenir, SigmaRoc se dit en position de force. "Lors de la publication de nos résultats finaux, j'ai indiqué que les deux premiers mois de l'année avaient bien commencé, et je suis heureux de constater que cette tendance s'est poursuivie en mars, avec des activités conformes à nos attentes", a déclaré le directeur général Max Vermorken. "L'intégration de nos premières acquisitions de chaux se poursuit de manière satisfaisante. Nous avons récemment finalisé l'acquisition au Royaume-Uni et nous nous concentrons maintenant sur l'intégration de toutes les entreprises acquises, sur la réalisation des synergies et sur d'autres initiatives stratégiques, ainsi que sur la prise de contrôle des actifs polonais qui constituent la dernière partie de cette opération de transformation".

----------

Revolution Bars a déclaré jeudi avoir levé 10,5 millions de livres sterling et jusqu'à 2 millions de livres sterling dans le cadre de la constitution d'un livre d'ordres lancée mercredi, dans le cadre d'un plan de restructuration qui pourrait entraîner la vente de l'entreprise. Le groupe de bars basé à Manchester, qui exploite les marques Revolution et Revolucion de Cuba, émettra 1,05 milliard de nouvelles actions dans le cadre d'un placement ferme et d'une souscription à 1 pence par action, ce qui lui permettra de lever 10,5 millions de livres sterling. Parallèlement, un minimum de 50 millions d'actions nouvelles seront émises dans le cadre d'un placement et d'une offre ouverte au prix d'émission, ce qui permettra de lever un minimum de 500 000 GBP. Ce montant sera porté à un maximum de 201,3 millions d'actions nouvelles, soit environ 2 millions de livres sterling, en fonction de la participation des actionnaires à l'offre ouverte. Les actions de Revolution Bars ont bondi de 48 % à 1,70 pence chacune à Londres jeudi. Les résultats de la levée de fonds ont été annoncés après la clôture de la bourse de Londres.

----------

Par Sophie Rose, journaliste senior à Alliance News

