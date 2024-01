(Alliance News) - Sigmaroc PLC a déclaré jeudi que "d'excellentes ventes au dernier trimestre" pousseraient ses bénéfices annuels et ses bénéfices par action au-delà des attentes précédentes.

La société de matériaux de construction basée à Dublin prévoit un chiffre d'affaires d'environ 580 millions de livres sterling pour l'ensemble de l'année, en hausse de 8 % par rapport aux 538 millions de livres sterling de 2022, mais en deçà des prévisions du consensus de 596,9 millions de livres sterling.

Les "excellentes transactions du dernier trimestre", stimulées par une forte demande d'acier, ont porté le bénéfice sous-jacent avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement à plus de 116 millions de livres sterling. Ce résultat dépasse les attentes du consensus actuel pour un Ebitda de 110,2 millions de livres sterling et place Sigmaroc au-dessus des 101,7 millions de livres sterling gagnés l'année précédente.

Les marchés de la construction, qui représentent 57 % du chiffre d'affaires de Sigmaroc, ont connu une "demande robuste" en Europe et au Royaume-Uni, a déclaré l'entreprise. La division des minéraux industriels, qui représente les 47 % restants du chiffre d'affaires de Sigmaroc, a fait preuve d'une "résistance continue" vers la fin de l'année.

Le bénéfice par action devrait être "supérieur" aux 8 pence enregistrés en 2022, malgré une "augmentation significative des coûts financiers", bien que la société n'ait pas précisé le taux d'amélioration.

En novembre, Sigmaroc a conclu un accord conditionnel pour l'achat des activités de calcaire de CRH PLC, une société de matériaux de construction basée à Dublin, pour un montant total d'environ 1,1 milliard d'USD. La première phase de la transaction a été achevée début janvier, impliquant les activités allemandes, tchèques et irlandaises de CRH. Le groupe dispose ainsi d'un milliard de tonnes de réserves de calcaire, de plus de 850 employés et d'un chiffre d'affaires annualisé de plus de 350 millions d'euros.

Sigmaroc prévoit d'acquérir les autres cibles de calcaire, les activités britanniques et polonaises de CRH, dans le courant de l'année 2024. La société dispose d'options d'achat sur ces cibles et, si elle décide de les exercer, elle déboursera 255 millions d'euros supplémentaires pour les deux.

En ce qui concerne l'avenir, Sigmaroc a maintenu ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice clos le 31 décembre et a l'intention de publier ses résultats annuels d'ici la fin du mois de mars 2024.

Le directeur général Max Vermorken a déclaré : "Nous avons connu un début d'année 2024 encourageant, et nous sommes convaincus que le groupe élargi, avec un accent stratégique sur la chaux et le calcaire, peut délivrer des résultats solides dans les années à venir, au bénéfice de toutes nos parties prenantes. La chaux est un produit essentiel à la vie, utilisé dans de multiples domaines de l'économie, de la construction à l'industrie. Elle est essentielle pour la transition écologique, étant utilisée dans un certain nombre de processus, y compris l'épuration des gaz de combustion, l'extinction des rivières et des lacs, et la fabrication de batteries au lithium".

Les actions de Sigmaroc étaient en baisse de 0,3 % à 62,04 pence chacune à Londres jeudi après-midi.

Par Hugh Cameron, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.