SigmaRoc PLC est une société britannique spécialisée dans la chaux et le calcaire industriel, qui exploite des carrières au Royaume-Uni et en Europe du Nord. Elle exerce ses activités dans trois secteurs : North West, West et North East. Le segment North West, qui comprend PPG, l'Angleterre, le Pays de Galles et les îles Anglo-Normandes. Le segment West, qui comprend Dimension Stone et le Benelux. Le segment Nord-Est, qui comprend la chaux vive, les pays nordiques, la Pologne et les pays baltes. Les activités des régions Nord-Ouest, Ouest et Nord-Est concernent la production et la vente de produits et de services liés aux matériaux de construction. La région Nord-Ouest est principalement axée sur l'industrie de la construction, et le principal groupe de produits est donc celui des minéraux de construction, y compris le béton préfabriqué et les produits en béton, le béton prêt à l'emploi, l'asphalte et les services contractuels, la pierre de taille et les agrégats. La région Ouest est axée sur l'industrie de la construction et les principaux groupes de produits sont la pierre de taille et les minéraux de construction.

