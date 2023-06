SigmaRoc PLC est une société spécialisée dans l'exploitation de carrières basée au Royaume-Uni. La société investit, améliore, intègre et innove des entreprises dans le domaine des matériaux de carrière en Europe. L'activité principale de la société est de réaliser des investissements et/ou d'acquérir des projets dans le secteur des matériaux de construction et, par le biais de ses filiales, la production d'agrégats et la fourniture de matériaux de construction à valeur ajoutée. Elle investit dans des carrières, ce qui lui permet d'extraire des matériaux de faible et de haute qualité destinés à la construction, à l'agriculture, à l'environnement et aux applications industrielles. La société exerce ses activités dans quatre secteurs : le Royaume-Uni, les îles Anglo-Normandes, la Belgique et l'Europe du Nord. Les filiales de la société comprennent SigmaFin Limited England, Foelfach Stone Limited, SigmaGsy Limited, Ronez Limited et autres.

Secteur Matériaux de construction