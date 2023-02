SigmaRoc propose une levée de fonds de 30 millions GBP pour financer sa croissance

SigmaRoc PLC - Société londonienne de matériaux de carrière - Propose un placement et une offre au détail pour lever jusqu'à 30 millions de GBP par l'émission d'un maximum de 55,6 millions de nouvelles actions à un prix d'émission de 54 pence par action. La valeur totale des actions de l'offre au détail disponibles à la souscription ne dépassera pas 1 million de GBP, ce qui permettra aux investisseurs particuliers de participer à la collecte de fonds. A l'intention de "certains administrateurs et cadres supérieurs" de participer au placement jusqu'à une valeur totale d'environ 246 000 GBP. Les actions de la collecte de fonds représentent environ 8,7% du capital social existant.

Le produit du placement finance des acquisitions stratégiques identifiées et des projets d'investissement de croissance organique. Les cibles potentielles d'acquisition comprennent 10 entreprises pour un total de 39 millions GBP et "quatre autres projets de croissance organique et de réduction de l'empreinte carbone" pour un total de 8 millions GBP.

Cours actuel de l'action : 53,00p, en baisse de 1,1%.

Évolution sur 12 mois : baisse de 36 %.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.