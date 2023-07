SigmaRoc PLC est une société d'exploitation de carrières basée au Royaume-Uni. L'activité principale de la société est l'exploitation de carrières. La société est également engagée dans la production d'agrégats et la fourniture de matériaux industriels et de construction à valeur ajoutée. La société opère à travers trois segments : Nord-Ouest, Ouest et Nord-Est. Le segment North West comprend PPG, l'Angleterre, le Pays de Galles et les îles Anglo-Normandes. Ses principaux produits sont le béton préfabriqué et les produits en béton, le béton prêt à l'emploi, l'asphalte et les services contractuels, la pierre de taille. PPG est une plateforme d'entreprises spécialisées dans la fabrication de produits en béton préfabriqué. Le segment Ouest comprend Dimension Stone et Benelux. La plateforme Benelux produit plus de deux millions de tonnes de granulats. Le segment Nord-Est comprend la chaux vive, les pays nordiques, la Pologne et les pays baltes. Il fournit des produits et des solutions à base de calcaire en Europe du Nord. Ses filiales comprennent SigmaFin Limited England, Foelfach Stone Limited et Ronez Limited.

Secteur Matériaux de construction