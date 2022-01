SIGNA Sports United annoncera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de la fin de l'exercice 2021, le 26 janvier 2022

SIGNA Sports United (« SSU » ou la « Société »), la plateforme leader dans le monde pour la technologie et le e-commerce dans le domaine du sport, a annoncé aujourd'hui que les résultats financiers de la société pour le quatrième trimestre et la fin de l'exercice 2021 seront publiés avant l'ouverture des marchés, le mercredi 26 janvier 2022. La direction organisera une conférence téléphonique ce même jour à 8 h 30, heure de l'Est, pour discuter des résultats.

Les parties intéressées peuvent accéder à la conférence téléphonique en composant le 1-855-979-6654 (aux États-Unis) ou le +44 20 3936 2999 (en dehors des États-Unis), avec le code d'accès 690353. La conférence téléphonique sera diffusée en simultané et archivée sur notre site Web à l'adresse https://investor.signa-sportsunited.com/.

À propos de SIGNA Sports United

Des performances inspirantes. Unis par la passion. SSU est un groupe de boutiques en ligne spécialisées dans le sport alimenté par notre plateforme technologique et commerciale leader dans le domaine du sport. Notre stratégie de spécialisation nous permet de mettre spécialement en avant le meilleur de nos plus de 1000 marques partenaires dans les secteurs du vélo, du tennis, de l'outdoor et des sports d'équipe. Ensemble, nous sommes au service de nos plus de 7 millions de clients actifs en réunissant les pools de données sportives, les talents numériques et la passion pour la vie active du monde entier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site à l'adresse www.signa-sportsunited.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220118005953/fr/