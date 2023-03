Biden défend le système bancaire américain après l'effondrement de SVB et de Signature

M. Biden a fait allusion dimanche à une nouvelle réglementation des grandes banques après la plus grande faillite d'une banque américaine depuis la crise financière de 2008, mais il doit faire face à un Congrès divisé qui n'approuvera probablement pas de nouvelles règles plus strictes.

Son équipe économique a travaillé avec les régulateurs au cours du week-end sur les mesures, qui comprennent la garantie des dépôts dans les deux banques, la mise en place d'un nouveau mécanisme permettant aux banques d'accéder à des fonds d'urgence et la possibilité pour les banques d'emprunter plus facilement auprès de la Réserve fédérale en cas d'urgence.

Ces mesures ont suscité des vagues de soulagement dans la Silicon Valley et fait remonter les cours des actions à terme, mais la crise met à l'épreuve la confiance dans le système financier américain et des craintes subsistent quant aux retombées qui pourraient ébranler les marchés mondiaux au cours de la semaine à venir.

"Le peuple américain et les entreprises américaines peuvent être sûrs que leurs dépôts bancaires seront là quand ils en auront besoin", a déclaré M. Biden dans un communiqué.

M. Biden présentera lundi matin des plans supplémentaires visant à maintenir l'économie sur les rails dans le contexte de la crise déclenchée par l'effondrement soudain de la Silicon Valley Bank (SVB) la semaine dernière, a-t-il ajouté.

"Je suis fermement résolu à faire en sorte que les responsables de ce gâchis répondent pleinement de leurs actes et à poursuivre nos efforts pour renforcer la surveillance et la réglementation des grandes banques afin que nous ne nous retrouvions plus dans une telle situation", a déclaré M. Biden.

Les règles introduites après que les banques américaines eurent déclenché une crise financière mondiale en 2008 en accordant des prêts hypothécaires agressifs pourraient être remises en question dans les jours à venir. Elles ont été partiellement abrogées en 2018 sous l'ancien président Donald Trump.

Les changements apportés à la loi Dodd-Frank par les républicains ont fait passer de 50 à 250 milliards de dollars le seuil à partir duquel les banques sont considérées comme présentant un risque systémique et sont soumises à une surveillance plus stricte. La banque de la Silicon Valley possédait 209 milliards de dollars d'actifs à la fin de l'année dernière.

Le démocrate Biden doit faire face à un Congrès divisé après que les républicains ont pris le contrôle de la Chambre des représentants en janvier, et il pourrait être difficile d'adopter de nouvelles réglementations pour les banques américaines.

"La perspective d'une législation dans ce monde politique polarisé est très faible", a déclaré à Reuters John Coffee, professeur à la Columbia Law School.

"Le vrai problème ici est que les banques qui détiennent des prêts ou des titres illiquides en attente d'échéance n'ont pas à les déprécier même si leur valeur de marché est bien inférieure à leur valeur au bilan. Mais lorsque (SVB) a vendu certains de ces titres et a révélé sa perte, elle a créé une certaine panique".

Le sénateur Tim Scott, un républicain de Caroline du Sud qui siège à la commission sénatoriale des banques, du logement et des affaires urbaines, a déclaré qu'il était important d'amener les marchés à une "résolution calme et ordonnée", mais a mis en garde contre une intervention trop importante.

"L'instauration d'une culture d'intervention gouvernementale n'empêchera pas les institutions futures de compter sur le gouvernement pour intervenir après avoir pris des risques excessifs", a déclaré M. Scott dans un communiqué, ajoutant qu'il s'engageait à faire en sorte que les responsables de la crise rendent compte de leurs actes.

"Nous méritons de savoir ce qui s'est passé exactement et pourquoi", a-t-il ajouté.