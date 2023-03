First Republic a discuté avec des fonds d'investissement privés avant de décrocher un financement -sources

Ces conversations, qui n'ont pas été rapportées précédemment, jettent un nouvel éclairage sur l'activité frénétique qui s'est déroulée au cours du week-end après l'effondrement de la Silicon Valley Bank, alors que d'autres créanciers sous pression cherchaient des moyens de restaurer la confiance des investisseurs.

First Republic a fait l'objet de diverses approches et idées, a déclaré une troisième source au courant de l'affaire, ajoutant que les sociétés de capital-investissement ont des capitaux à déployer et sont à la recherche d'opportunités.

Ces sources ont ajouté que les négociations sur le capital-investissement ont pris fin lorsque First Republic a annoncé la mise en place d'une ligne de crédit avec JPMorgan.

First Republic n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

L'approche a eu lieu avant que la Réserve fédérale américaine et d'autres régulateurs n'annoncent dimanche soir une série de mesures d'urgence visant à renforcer la confiance dans le système bancaire, ce qui a enlevé une partie de l'urgence à conclure un accord, ont déclaré les sources.

First Republic a déclaré dimanche soir avoir décroché un financement supplémentaire par l'intermédiaire de JPMorgan, ce qui lui donne accès à un total de 70 milliards de dollars de fonds provenant de diverses sources. La capacité d'emprunt supplémentaire auprès de la Fed et de JPMorgan a augmenté le montant des liquidités disponibles.

JPMorgan n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les actions de First Republic ont chuté de plus de 60 % lundi, en raison des craintes de contagion bancaire après l'effondrement de SVB Financial Group et de Signature Bank. SVB avait vu s'envoler les dépôts, dont beaucoup n'étaient pas assurés. Les actions de First Republic ont récupéré une partie de leurs pertes mardi, avec une hausse de 27 %.

L'une des sources a déclaré que d'autres banques avaient également cherché des capitaux, mais qu'après les mesures d'urgence prises par l'administration le dimanche et la déroute des actions bancaires le lendemain, toute transaction prendrait probablement du temps.

Dans certains cas, la situation est passée d'une banque à la recherche de capitaux à des investisseurs à la recherche de bonnes affaires, a déclaré l'une des sources.

Fondée en 1985, First Republic possédait 212 milliards de dollars d'actifs et 176,4 milliards de dollars de dépôts à la fin de l'année dernière, selon son rapport annuel.

Environ 70 % de ses dépôts ne sont pas assurés, ce qui est supérieur à la médiane de 55 % pour les banques de taille moyenne et le troisième taux le plus élevé du groupe après la Silicon Valley Bank et la Signature Bank, selon une note de Bank of America.

La Maison-Blanche a réagi mardi en déclarant qu'elle suivait attentivement l'évolution de la situation à First Republic et dans d'autres petites banques après avoir pris des mesures pour protéger les déposants.

Le fonctionnaire a déclaré que le système bancaire américain était dans une "bien meilleure position aujourd'hui" que si les mesures n'avaient pas été prises et que les déposants devraient avoir confiance dans la protection de leurs fonds.