La vente à découvert sous le feu des critiques alors que les banques régionales se replient

Les vendeurs à découvert, qui empruntent des actions dont ils prévoient la chute et espèrent rembourser le prêt à un prix inférieur plus tard pour empocher la différence, ont profité de la crise bancaire. Ils ont gagné 1,2 milliard de dollars au cours des deux premiers jours de mai, selon la société d'analyse Ortex.

Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, un cabinet d'avocats qui a représenté de grandes entreprises, comme Twitter, dans des fusions et contre des attaques de fonds spéculatifs, a appelé jeudi les autorités américaines de régulation des marchés financiers à décrocher les ventes à découvert des institutions financières.

Dans une lettre adressée à ses clients, Wachtell a déclaré que la Securities and Exchange Commission (SEC) devrait réglementer ce qu'elle a défini comme des "attaques à découvert coordonnées" en imposant une interdiction de 15 jours de négociation sur les ventes à découvert d'institutions financières.

Cela donnerait le temps aux régulateurs d'agir et aux investisseurs d'assimiler les informations, ont écrit Edward D. Herlihy, coprésident de Wachtell, et Matthew M. Guest, associé, dans la lettre, ajoutant que les attaques des vendeurs à découvert ne sont pas liées aux performances fondamentales et font courir un "grand risque" à l'économie américaine.

Le cabinet d'avocats n'a pas précisé quelles actions avaient fait l'objet d'une telle attaque. Wachtell n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires de Reuters.

La proposition de Wachtell relancerait une interdiction mise en œuvre en 2008. Pendant la crise financière, les ventes à découvert ont été temporairement interdites aux États-Unis, bien qu'un examen de la Réserve fédérale de New York ait montré par la suite que cette mesure n'avait pas eu l'effet escompté.

La SEC "n'envisage pas actuellement" d'interdire les ventes à découvert, a déclaré un responsable de l'agence mercredi, alors que les inquiétudes concernant la solidité des banques ont frappé les prix des actions.

La SEC a refusé de commenter jeudi lorsqu'on lui a demandé si elle devait imposer une interdiction des ventes à découvert.

Toutefois, des fonctionnaires américains au niveau fédéral et au niveau des États évaluent la possibilité d'une "manipulation du marché" à l'origine des fortes variations des cours des actions bancaires au cours des derniers jours, selon une source au fait de la question.

Gary Gensler, président de la SEC, a également déclaré à Reuters que la SEC se concentrait sur l'identification et la poursuite de toute forme de mauvaise conduite susceptible de menacer les investisseurs, la formation de capital ou les marchés de manière plus générale.

Reuters a rapporté le mois dernier que de nombreux fonds spéculatifs ont décroché des gains élevés alors que First Republic, Silicon Valley Bank (SVB) et Signature Bank étaient en difficulté.

Si certains acteurs du marché ont critiqué cette pratique, d'autres, comme l'association à but non lucratif Better Markets, ont déclaré que les vendeurs à découvert avaient averti les marchés des difficultés rencontrées par les banques régionales.

"Les vendeurs à découvert agissent comme un frein aux promotions des actions et aux équipes de gestion promotionnelles", a déclaré Sahm Adrangi, qui dirige le fonds spéculatif Kerrisdale Capital, ajoutant : "C'est un service très utile que nous fournissons pour assurer le bon fonctionnement des marchés financiers".

L'indice KBW Regional Banking Index est en baisse de 30,4 % cette année et de 11,3 % ce mois-ci.