Le point SUR-La faillite de la banque américaine SVB

PARIS, 14 mars (Reuters) - La faillite de SVB Financial Group, acteur majeur du financement des start-up et entreprises technologiques américaines qui opère sous le nom de Silicon Valley Bank (SVB), a été la plus importante dans le secteur bancaire aux Etats-Unis depuis la crise financière de 2008.

SVB a lancé la semaine dernière une augmentation de capital surprise de 1,75 milliard de dollars afin de consolider son bilan, faisant chuter le cours de l'action de 60%, et tout le secteur bancaire dans son sillage.

En plus de SBV, une deuxième banque, Signature Bank , particulièrement exposée aux cryptomonnaies, a été fermée par le régulateur américain ce week-end.

Les inquiétudes concernant les risques de contagion de l'effondrement de ces deux banques s'ajoutent ainsi aux préoccupations des investisseurs concernant l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur les établissements bancaires.

Les régulateurs et responsables économiques à travers le monde tentent depuis de rassurer les marchés quant aux craintes de contagion.

Voici les principales dépêches diffusées sur la faillite brutale de SVB et ses conséquences sur les marchés :

