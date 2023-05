Le régulateur bancaire californien estime que la surveillance de la SVB est insuffisante

L'autopsie réalisée par le département californien de la protection financière et de l'innovation (DFPI) fait suite à un rapport cinglant de la Réserve fédérale, publié le mois dernier, dans lequel la banque centrale américaine attribuait la responsabilité de la faillite de la SVB, qui se classe désormais au troisième rang des faillites les plus importantes de l'histoire des États-Unis, à sa propre mauvaise surveillance, à une gestion bancaire imprudente et à un assouplissement de la réglementation.

Les autorités de régulation se sont depuis engagées à renforcer la surveillance du secteur bancaire, tandis que les parlementaires se sont également plaints de la lenteur des autorités à remédier à la mauvaise gestion des risques. L'ancien directeur général de SVB, Gregory Becker, doit témoigner devant le Congrès la semaine prochaine.

Selon le rapport publié lundi, la DFPI a joué un rôle de soutien, le contrôle principal de la SVB étant assuré par la Banque fédérale de réserve de San Francisco, qui a pu consacrer davantage de personnel à la supervision.

Selon le rapport, SVB "a tardé à remédier aux déficiences identifiées par les régulateurs, et ces derniers n'ont pas pris les mesures adéquates pour s'assurer que SVB résolvait les problèmes aussi rapidement que possible".

Le temps était compté en partie à cause de la croissance fulgurante des actifs de la banque, qui avaient quadruplé en quatre ans pour atteindre plus de 200 milliards de dollars en 2021, selon le rapport, qui précise qu'à l'avenir, le régulateur californien appliquerait une surveillance accrue aux banques ayant 50 milliards de dollars ou plus d'actifs et des niveaux élevés de dépôts non assurés - un facteur qui a encouragé la ruée vers la banque.

Le rapport note toutefois qu'en temps utile, des montants élevés de dépôts non assurés n'indiquaient pas nécessairement un risque accru, car les comptes avec des dépôts importants étaient souvent détenus par des entreprises clientes qui avaient tendance à changer peu souvent de banque.

Le rapport indique également que la DFPI prévoit d'exiger des banques qu'elles réfléchissent à la manière de gérer les risques créés par les médias sociaux et les retraits en temps réel, qui peuvent intensifier et accélérer les ruées sur les banques. Le 9 mars, en l'espace de huit heures, les déposants de la SVB ont présenté des demandes de retrait pour un montant total d'environ 42 milliards de dollars.

(Cet article a été remanié pour supprimer le texte superflu du paragraphe 1)