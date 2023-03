Les banques ont demandé des liquidités record à la Fed à la suite de l'effondrement de la SVB

Les banques ont emprunté un montant record de 152,9 milliards de dollars au mécanisme traditionnel de prêt en dernier ressort de la Fed à compter de mercredi, tout en obtenant également 11,9 milliards de dollars de prêts dans le cadre du programme de prêt à terme aux banques nouvellement créé par la Fed.

En incluant plus de 140 milliards de dollars d'autres financements fournis aux nouvelles banques relais pour la Silicon Valley Bank et la Signature Bank établies par la Federal Deposit Insurance Corp, le bilan total de la banque centrale a augmenté d'environ 300 milliards de dollars au cours de la semaine dernière. Cela annule une grande partie de la réduction du bilan réalisée depuis l'été dernier.

La facilité de prêt bancaire a été lancée dimanche dans un contexte de forte instabilité des marchés, ébranlés par la faillite de la société financière régionale Silicon Valley Bank vendredi, puis par celle de Signature au cours du week-end.

La nouvelle facilité de la Fed permettra à une série de banques et d'autres entreprises éligibles d'emprunter contre des bons du Trésor, des titres hypothécaires et d'autres garanties éligibles à la valeur nominale de la garantie, rompant ainsi avec les autres efforts de prêt de la Fed qui imposent des pénalités sur les prêts. Les entreprises peuvent le faire pour une durée maximale d'un an à un coût d'emprunt égal au taux de swap indexé à un an au jour le jour, majoré de 10 points de base.

La facilité de prêt bancaire est soutenue par 25 milliards de dollars provenant du Fonds de stabilisation des changes du département du Trésor.

Les données de la Fed ont également montré que la demande de prêts de la fenêtre d'escompte, le principal outil de la Fed pour fournir des liquidités d'urgence aux banques de dépôt, a bondi à 152,9 milliards de dollars le 15 mars, contre moins de 5 milliards de dollars une semaine plus tôt. Ce niveau est à comparer aux 50,8 milliards de dollars enregistrés le 25 mars 2020, lorsque la pandémie de coronavirus a ébranlé l'économie mondiale, et est bien supérieur au record de 112 milliards de dollars enregistré à l'automne 2008, pendant la phase la plus aiguë de la crise financière.

La Fed a également indiqué que 142,8 milliards de dollars avaient été accordés à des institutions de dépôt créées par la FDIC pour faire face aux faillites bancaires. Ces prêts sont décrochés et la FDIC s'est engagée à fournir des garanties de remboursement.

L'augmentation des prêts d'urgence a fait que le bilan de la Fed a cessé de diminuer et s'est considérablement accru. Après avoir culminé à près de 9 000 milliards de dollars l'été dernier, avant que la Fed ne commence à prendre des mesures pour réduire ses avoirs en obligations du Trésor et en obligations adossées à des créances hypothécaires, les avoirs globaux sont tombés à 8 390 milliards de dollars le 8 mars, avant de remonter à près de 8 700 milliards de dollars mercredi, ce qui constitue le niveau le plus élevé depuis le mois de novembre.