Les grandes banques progressent tandis que les banques régionales s'effondrent alors que la saison des résultats du premier trimestre démarre

Par Sinéad Carew et Saqib Iqbal Ahmed

JPMorgan, le plus grand créancier américain en termes d'actifs, a déclaré un bénéfice au premier trimestre qui a battu les estimations, les revenus d'intérêts compensant la faiblesse des transactions. Les actions de Citigroup ont grimpé après que son bénéfice du premier trimestre a également dépassé les attentes, car elle a gagné davantage grâce aux emprunteurs qui paient des intérêts plus élevés sur les prêts.

Bank of America et, dans une moindre mesure, Goldman Sachs, qui doivent toutes deux publier leurs résultats mardi, ont également été stimulées par les rapports de leurs rivales. Morgan Stanley publiera ses résultats mercredi.

Cependant, les investisseurs de Wells Fargo ont été moins impressionnés, avec des actions en baisse de 0,2 %, après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices du premier trimestre, car elle a bénéficié de taux d'intérêt plus élevés, mais les dirigeants ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce que l'économie américaine ralentisse en réponse au resserrement de la politique monétaire.

Dans le secteur des banques régionales, qui a été frappé par une crise le mois dernier avec la faillite de Silicon Valley Bank et Signature Bank, First Republic et Zions Bancorp ont chuté en sympathie avec PNC, qui a donné des prévisions de croissance des prêts et des revenus pour 2023 inférieures aux attentes de Wall street.

Le revenu net d'intérêts de PNC, bien que supérieur à celui du trimestre précédent, était inférieur d'environ 1 % à la moyenne des prévisions des analystes.

Susan Katzke, analyste au Credit Suisse, a également noté dans son étude que les prévisions de croissance du chiffre d'affaires de PNC pour 2023 de 4 à 5 % étaient inférieures aux attentes précédentes de 6 à 8 %, tandis que son estimation de la croissance moyenne des prêts est passée d'une fourchette de 6 à 8 % à une fourchette de 5 à 7 %.

Les actions de PNC ont baissé de 1,9 %, celles de Zions de 3,3 % et celles de Comerica Inc de 3,0 %. Les actions de First Republic ont baissé de 1,5 %.

Les actions de JPMorgan ont atteint leur plus haut niveau depuis le début du mois de mars et étaient en passe de réaliser leur plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis novembre 2020.

Les actions de Citi ont augmenté de 4,2% et celles de Bank of America de 3,0%, leurs investisseurs semblant encouragés par les nouvelles de JPM. Les actions de Morgan Stanley ont augmenté de 0,9 %, tandis que celles de Goldman ont progressé de 1,1 %.

L'indice bancaire S&P 500 a augmenté de 3,1 % après les rapports.

Le bond des actions bancaires vendredi a permis à un trader d'engranger un gain important grâce à une opération opportune sur les options du fonds SPDR Financial Select Sector. L'ETF était en hausse de 0,6 %. Un trader, qui avait acheté 100 000 options d'achat XLF April $33,5 pour environ 1,2 million de dollars jeudi, semble avoir vendu la position pour un profit d'environ 800 000 dollars, ou 67%, tôt vendredi, selon les données de la société d'analyse d'options Trade Alert.