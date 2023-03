Les traders d'options américains parient sur une reprise à court terme alors que les valeurs bancaires rebondissent

Les traders d'options ont acheté des options d'achat à court terme sur une variété de noms, y compris l'ETF bancaire régional SPDR S&P et les banques régionales telles que First Republic Bank et Western Alliance Bancorp.

Les actions des banques américaines ont bondi mardi, regagnant un peu de terrain après que les faillites de Silicon Valley Bank et de Signature Bank ont déclenché des ventes massives de la part d'investisseurs déjà inquiets de l'impact de la hausse des taux d'intérêt sur les créanciers. Les opérateurs semblent maintenant penser que le pire de la chute est passé.

"Il est encore trop tôt pour le dire, mais on observe un retour à une certaine stabilité dans le cours des actions bancaires", a déclaré Michael Purves, directeur général de Tallbacken Capital. "L'idée d'une contagion systémique semble disparaître.

Les actions du SPDR S&P Regional Banking ETF ayant progressé de 6 % sur la journée, le volume de ses options s'élevait à 166 000 contrats, les options d'achat étant plus nombreuses que les options de vente dans une proportion de 1,2 pour 1, contre 0,89 pour 1 lundi. Les options d'achat transmettent le droit d'acheter des actions à un prix fixe à l'avenir et sont généralement employées pour exprimer un sentiment haussier, tandis que les options de vente proposent le droit de vendre des actions à un prix fixe à l'avenir et expriment généralement un biais baissier.

"Le risque semble être le goût des banques régionales aujourd'hui", a déclaré Ophir Gottlieb, directeur général de Capital Market Laboratories, basé à Los Angeles. La spéculation haussière a été particulièrement forte sur les options expirant dans moins d'une semaine, alors que les options à plus long terme ont suscité moins d'intérêt, a-t-il dit.

Les traders se sont également montrés optimistes quant aux perspectives des grandes banques qui ont été emportées par le récent effondrement. Le Financial Select Sector SPDR Fund et certaines grandes banques, dont JPMorgan, Bank of America et Citigroup Inc, ont fait l'objet d'une activité haussière sur les options mardi. "À en juger par le volume des options cotées sur le XLF et les plus grandes banques, il semble qu'il y ait une forte tendance à la hausse", a déclaré Stefano Pascale, responsable de la recherche sur les dérivés d'actions américaines chez Barclays.

Les autorités américaines ont pris des mesures d'urgence dimanche pour renforcer la confiance dans le système bancaire, et le président Joe Biden s'est engagé lundi à prendre des mesures pour garantir sa sécurité. Avec le retour au calme mardi, les traders d'options ont également réduit leurs attentes quant à d'autres feux d'artifice à court terme dans le secteur. La volatilité implicite à 30 jours de l'ETF - une mesure de l'ampleur des fluctuations attendues des actions de l'ETF dans les jours à venir - est tombée à 28 %, en baisse par rapport à un plus haut d'un an de 36 % atteint lors de la séance précédente. "Le pic de volatilité que nous avons vu l'autre jour a été un record et, à mon avis, il fallait l'estomper", a déclaré M. Purves.