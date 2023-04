Les vendeurs à découvert ont gagné 848 millions de dollars en mars en pariant contre First Republic - Ortex

Les actions du créancier ont chuté de 88,6 % en mars, leur pire performance mensuelle, alors que la crise bancaire américaine alimentait les craintes que la banque basée à San Francisco ne soit également victime des problèmes qui ont touché la Silicon Valley Bank et la Signature Bank.

Silvergate Capital Corp a mis fin à ses activités le 8 mars et, quelques jours plus tard, Silicon Valley Bank et Signature Bank ont été saisies par les autorités de régulation dans le cadre de crises de liquidité, ce qui a entamé la confiance des investisseurs dans le secteur bancaire américain.