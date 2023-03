Les vendeurs à découvert pourraient empocher 2,3 milliards de dollars grâce à la déroute des banques américaines au cours des trois derniers jours -S3 Partners

L'indice S&P 500 des banques régionales est en baisse d'environ 18 % depuis vendredi, date à laquelle la FDIC a fermé SVB Financial Group en raison d'une crise de liquidité qui a secoué le secteur financier. L'indice est en baisse d'environ 34 % pour le mois.

SVB Financial et Signature Bank font partie des cinq positions vendeuses les plus rentables parmi les banques régionales cette année, a indiqué le cabinet de recherche dans une note à l'intention des clients.

Les vendeurs à découvert ont empoché 3,53 milliards de dollars jusqu'à présent en mars sur la base de la valeur de marché, selon S3.

"Les vendeurs à découvert de la SIVB et de la SBNY sont assis sur d'énormes profits au prix du marché, mais n'ont aucun moyen de les réaliser pour le moment", a déclaré Ihor Dusaniwsky, directeur général de S3.

Ces positions courtes resteront ouvertes jusqu'à ce que la bourse Nasdaq et la DTC déterminent que ces actions sont radiées de la cote et sans valeur, a ajouté M. Dusaniwsky.

Les vendeurs à découvert profitent de la baisse des actions en empruntant des actions de sociétés qu'ils estiment surévaluées, en les vendant et en les rachetant plus tard à un prix inférieur.