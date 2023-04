MARKETMIND : La Fed évoque une "légère récession" et le "risk off" est à l'ordre du jour

Les marchés asiatiques devraient s'inspirer de la séance de la veille aux États-Unis, où les investisseurs se sont repliés sur eux-mêmes après que les minutes de la dernière réunion de la Fed ont montré que les responsables s'attendent désormais à une "légère récession" cette année et s'inquiètent de plus en plus des banques régionales.

Le calendrier de l'Asie/Pacifique est assez léger jeudi, avec le commerce chinois et les chiffres du chômage australien pour le mois de mars comme principaux événements.

GRAPHIQUE : Commerce Chine-États-Unis,

GRAPHIQUE : Taux de chômage et taux d'intérêt en Australie,

Le quatrième jour des réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI à Washington pourrait également faire la une des journaux et le président chinois Xi Jinping, qui vient de dire au revoir au président français Emmanuel Macron, accueille le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva.

Wall street, les rendements obligataires et le dollar ont tous terminé en baisse mercredi, marquant un net revirement par rapport à plus tôt dans la journée, lorsque des données sur l'inflation américaine inférieures au consensus ont stimulé les espoirs que l'insaisissable "atterrissage en douceur" pourrait être à portée de main après tout.

Bien que l'inflation de base reste élevée et que le taux annuel soit désormais supérieur à l'inflation globale, le taux d'inflation en glissement annuel a chuté d'un point de pourcentage pour atteindre 5,0 %. Il n'y a eu que six baisses plus importantes au cours des 70 dernières années.

C'est de la musique pour les oreilles des investisseurs - et des responsables de la Fed - mais les minutes de la Fed ont mis fin à ce sentiment de bien-être.

Les responsables de la Fed ont raison de s'inquiéter des conditions de crédit. La relation entre des milliers de petites banques et des millions de petites entreprises est essentielle pour l'économie américaine. Si l'une des moitiés de la relation est en difficulté, l'autre l'est aussi.

Il convient toutefois de rappeler que la réunion s'est tenue les 21 et 22 mars, en plein cœur de la crise déclenchée par l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank quelques jours auparavant. Les récentes remarques publiques des responsables de la Fed suggèrent qu'ils sont moins inquiets aujourd'hui.

Telle est la tonalité générale de l'économie mondiale. Au niveau local, les investisseurs suivent de près le rapport sur le commerce extérieur de la Chine pour le mois de mars, qui devrait faire état d'un effondrement de l'excédent commercial à 39,2 milliards de dollars, son plus bas niveau depuis deux ans.

La réouverture de l'économie chinoise après les blocages du COVID-19 continue de diviser l'opinion. L'indice des surprises économiques chinoises de Citi est le plus élevé depuis 2006 et les nouveaux prêts bancaires ont atteint un niveau record au premier trimestre.

Mais la banque centrale a dû réduire les exigences en matière de réserves pour stimuler les prêts, l'inflation extrêmement faible indique une faible demande dans l'économie, et la proximité de Pékin avec la Russie et son attitude autoritaire à l'égard de Taïwan continuent d'inquiéter les investisseurs mondiaux.

Voici trois événements clés qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington

- Commerce de la Chine (mars)

- Chômage en Australie (mars)