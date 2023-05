Trésor américain : des "mesures décisives" ont été prises à la suite des faillites bancaires

Dans une déclaration au comité consultatif des emprunts du Trésor, le secrétaire adjoint par intérim à la politique économique, Eric Van Nostrand, a déclaré qu'il existait des indications positives selon lesquelles les problèmes de crédit actuels "ne sont pas systémiques, persistants ou s'aggravent", mais que l'instabilité financière et la contagion du secteur financier constituaient des risques importants à surveiller.

Jusqu'à présent, le Trésor a peu parlé de la vente aux enchères par la Federal Deposit Insurance Corp. des actifs de First Republic à JPMorgan Chase & Co pour résoudre la plus grande faillite bancaire américaine depuis la crise financière de 2008.

"Aujourd'hui, le système bancaire reste sain et bien capitalisé, et nous avons même observé des signes importants de solidité et de stabilisation dans les banques régionales", a déclaré M. Van Nostrand dans le communiqué, alors que le Trésor publiait de nouvelles estimations d'emprunt.

"Le gouvernement américain s'est engagé à prendre des mesures pour s'assurer que le système est sûr, que les déposants peuvent se sentir décrochés et que les institutions peuvent fournir des crédits aux familles et aux entreprises", a-t-il ajouté.