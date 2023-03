USA-Yellen réaffirme devant le Sénat que le système bancaire "reste solide"

WASHINGTON, 16 mars (Reuters) - Le système bancaire américain "reste solide" et les Américains ne doivent avoir aucune crainte sur la disponibilité de leurs dépôts en cas de besoin, déclarera jeudi Janet Yellen, la secrétaire d'Etat américaine au Trésor, devant la commission des finances du Sénat.

Dans une déclaration préparée en vue d'une audition sur le budget, Janet Yellen a rappelé que des mesures "fermes et énergiques" ont prises cette semaine par l'administration américaine afin de renforcer la confiance des citoyens dans le système bancaire du pays après l'effondrement de SVB Financial Group, qui opère sous le nom de Silicon Valley Bank (SVB).

"Je peux assurer aux membres de la commission que notre système bancaire reste solide et que les Américains peuvent être sûrs que leurs dépôts seront là quand ils en auront besoin", a-t-elle dit.

"Les mesures prises cette semaine témoignent de notre engagement résolu à garantir la sécurité de l'épargne des déposants", a-t-elle ajouté.

Elle n'a fait aucune mention de la situation de Credit Suisse, qui a provoqué mercredi un nouvel accès de fièvre sur les marchés financiers avec le refus de son principal actionnaire de remettre au pot, avant que la Banque centrale suisse (BNS) ne vole jeudi au secours de la banque suisse.

Le Trésor, la Réserve fédérale (Fed) et la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), l'autorité fédérale de garantie des dépôts, ont annoncé dimanche une série de mesures d'urgence après les faillites de SVB, en Californie, et de Signature Bank , à New York, afin de circonscrire l'onde de choc provoqué par ces deux banques régionales.

"Les actionnaires et les détenteurs d'obligations (de ces banques) ne seront pas protégés par l'administration (américaine)", a déclaré Janet Yellen. (Reportage Andrea Shalal; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)