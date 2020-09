SIGNAUX GIROD : suspend ses prévisions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Signaux Girod est en repli de 4,04% à 9,98 euros au lendemain de la publication de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, clos le 30 juin, de son activité 2019-2020. Les investisseurs sanctionnent le repli des revenus trimestriels de 31,9% à 18,1 millions du spécialiste de la conception, fabrication, commercialisation, installation et maintenance d'équipements de signalisation.Le groupe souligne, sans surprise, que l'impact de la Covid-19 a été très prononcé sur le chiffre d'affaires trimestriel. Il ajoute que, malgré le démarrage de l'exercice en phase avec ses projections de revenus, il suspendait tout de même ses prévisions, compte tenu des incertitudes sanitaires persistantes.Dans le détail, les revenus ont baissé de 31,8% à 11,8 millions d'euros pour l'activité '' signalisation France ''. Ainsi, la baisse du chiffre d'affaires a été de 74% pour le mois d'avril et de 34 % pour le mois de mai. La reprise normale d'activité s'est opérée à partir du mois de juin.Les revenus '' sociétés spécialisées '' se sont, pour leur part, repliés de 56,2% à 1,6 million d'euros. Le groupe souligne qu'il avait anticipé une baisse d'activité sur cet exercice en raison des élections municipales mais que cette baisse a été accentuée '' de manière très forte par la crise sanitaire avec également un retard pris pour l'élection des maires dont l'impact sera sensible jusqu'à la fin de l'exercice ''.Le chiffre d'affaires des activités internationales ont reculé de 16,1% à 4,7 millions d'euros.Les revenus à neuf mois du groupe ressort, pour sa part, à 62,6 millions, correspondant à un repli de 14,4%.Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019/2020 sera dévoilé le 30 novembre 2020 après Bourse.