Signaux Girod est spécialisé dans la conception, la fabrication, la commercialisation, l'installation et la maintenance d'équipements de signalisation. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - équipements de signalisation (64,5%) : panneaux de signalisation routière, équipements de signalétique, produits de marquage routier, produits de balisage en matière plastique, matériels électroniques, panneaux d'affichage municipal, etc. Le groupe assure les prestations de services de pose et de marquage, de balisage de chantiers, de location, d'entretien et de maintenance des équipements ; - mobiliers de fleurissement et mobiliers urbains (9,7%). Le solde du CA (25,8%) concerne les activités à l'international (Espagne, Roumanie, Hongrie, République Tchèque, Lettonie, Belgique, Maroc, Colombie, Pérou et Bulgarie).

Secteur Publicité et marketing