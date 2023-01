Signaux Girod : Liquidation conventionnelle de la société M-2, filiale implantée en Lettonie

SIGNAUX GIROD



Société anonyme au capital de 13 422 500 euros

Siège social : 881, route des fontaines - 39400 Bellefontaine

646 050 476 R.C.S. Lons-le-Saunier

Code ISIN : FR0000060790

Communiqué de presse

Le 12 janvier 2023

Liquidation conventionnelle de la société M-2, filiale implantée en Lettonie

La société Signaux Girod annonce que la société International Girod a, en sa qualité d’associée unique, décidé la dissolution anticipée de la Société M-2 implantée en Lettonie et sa mise en liquidation conventionnelle à compter du 5 janvier 2023.

Le marché letton n’est, en effet, plus pertinent pour girodgroup (perte d’un marché unique et aucune perspective de croissance économique sur ce pays). Nous arrivons ainsi à la fin d’un cycle de restructuration de nos activités internationales avec, comme déjà annoncé, la vente de Girodservices en Espagne. Cette restructuration nous permettra, dès cet exercice, d’améliorer nos résultats sur le périmètre international et donc d'impacter positivement le groupe. Nous avons simultanément lancé notre stratégie de croissance internationale.

