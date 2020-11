Signaux Girod : Rapport d'activité du 4ème trimestre 2019/2020

SIGNAUX GIROD



Société anonyme au capital de 14 807 806 €

Siège social : 881 Route des Fontaines - 39400 Bellefontaine

646 050 476 R.C.S. Lons le Saunier

Code ISIN : FR0000060790

RAPPORT TRIMESTRIEL D’ACTIVITE

4ème trimestre

Exercice 2019/2020

Le chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2020 se répartit de la façon suivante :

En millions T4 T4 Variation Cumul Cumul Variation d’euros 19/20 18/19 4ème Trimestre 19/20 18/19 de l’exercice Signalisation France 16.8 16.9 - 0.6% 59.2 64.6 - 8.3% Sociétés spécialisées 1.6 3.1 - 48.7% 7.7 11.2 - 30.9% Activités internationales 5.8 7.0 - 17.3% 19.9 24.3 - 18.4% Total Groupe 24.2 27.0 - 10.5% 86.8 100.1 - 13.3%

Par rapport à l’exercice précédent, le chiffre d’affaires régresse de 10,5% sur le quatrième trimestre et de 13,3% sur l’exercice.

Signalisation France :

Après la forte chute subie au 3e trimestre de l’exercice, l’activité Signalisation France a retrouvé un rythme normal et un niveau semblable au 4e trimestre de l’exercice précédent. La variation sur l’exercice reste impactée par le premier confinement suite à la crise de la Covid 19.

Sociétés spécialisées :

Comme anticipé, l’exercice se termine par une baisse prononcée du chiffre d’affaires de 30.9%. En effet, les conséquences de la crise sanitaire et du retard de l’élection des maires se sont poursuivies sur ce 4e trimestre sachant que l’activité à la même période lors de l’exercice précédent était particulièrement élevée.

Activités internationales :

La pandémie du coronavirus a affecté l’ensemble du secteur international et plus particulièrement certains pays comme le Pérou où l’arrêt total de l’économie a empêché toute activité dans notre filiale. De plus, certains éléments ponctuels comme une météo défavorable en Europe centrale fin aout et courant septembre ont fait chuter le chiffre d’affaires de notre filiale roumaine de 32% sur le trimestre. L’ensemble de ces difficultés n’a pas permis une reprise normale de l’activité.

La crise subie et le confinement du printemps ont déstabilisé de façon brutale nos prévisions et nos résultats seront dégradés.

Prochain communiqué : Résultats annuels le 28 janvier 2021 après bourse.

Retrouvez ce communiqué et les informations sur le groupe Girod sur notre site www.girod-group.com





Pièce jointe