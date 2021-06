Signaux Girod : A suivre aujourd'hui

Signaux Girod a essuyé au premier semestre, clos mars, une perte nette, part du groupe de 0,7 million d'euros contre une perte de 3 millions d'euros, un an auparavant. L’ensemble des résultats s’améliore sur cette période, sachant que les résultats du premier semestre de l'an dernier avaient été impactés par les premiers effets de la crise sanitaire. La perte opérationnelle courante est passée de -3,4 à -1,4 million d'euros. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe est en augmentation de 2.2 % à 45,5 millions d'euros.



Le groupe maintient un faible niveau d'endettement (emprunts s'élevant à 10.6 millions d'euros) et une trésorerie en amélioration s'élevant à 10,9 millions d'euros.

Le fabricant de panneaux de signalisation routière se dit confiant dans sa capacité à respecter son objectif de résultat groupe sur cet exercice avec toutefois des incertitudes liées à la raréfaction et l'augmentation des coûts des matières premières.