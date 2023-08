Signet Industries Limited est engagée dans le commerce de toutes sortes de polymères et d'autres produits. La société fabrique également des systèmes de micro-irrigation (DRIP), des tuyaux d'arrosage, des tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC), des raccords agricoles et des produits connexes, ainsi que tous les types de meubles ménagers et de meubles moulés en plastique. Elle opère à travers trois segments : Fabrication, Unité d'énergie éolienne et Commerce. Le secteur manufacturier est engagé dans la fabrication de produits d'irrigation et de produits en plastique. Le secteur de l'énergie éolienne comprend les unités de production d'énergie éolienne. Le segment commercial est engagé dans le négoce de divers produits. Ses secteurs géographiques comprennent les marchés nationaux et les marchés d'exportation. Ses gammes de produits comprennent des tuyaux et des gaines de câbles en polyéthylène haute densité (PEHD), des pompes de pulvérisation, des caisses et des ghamela. Ses applications comprennent l'agriculture, l'irrigation, l'approvisionnement en eau, les lignes de traitement industriel et les piscines. Elle produit de l'électricité grâce à des éoliennes dans les États du Rajasthan et du Maharashtra.

Secteur Produits chimiques de base